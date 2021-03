In ballo ci sono piùUn bottino vitale in anni di crisi come questo ma per ora solo virtuale per ladei Friedkin. Soldi che arriverebbero dai riscatti esercitati dai diversi club in cui si trovano calciatori in prestito. Una manna dal cielo pure perchiamato a un mercato difficile in cui dovrà far quadrare i conti pure del monte ingaggi.- Per ora solo Alessandro Florenzi ha ottime chance di essere riscattato dal Psg.dell'ex capitano giallorosso col club di Mbappè e Neymar. Un rimpianto più che una gioia quindi. Tutti gli altri invece sono in bilico ancor più quelli che hanno ingaggi importanti.ma la violenta rapina subita in casa pochi giorni sembra spingere lontano da Liverpool lo svedese che per non finire in minusvalenza dovrebbe essere vendutoUna cifra che l'Everton non ha voluto pagare a gennaio. Il tempo per ricucire c'è.Ancora più grande è il rischio perche sta per finire il suo biennio di prestito al Rennes:e non è facile. Ballano ancora più soldi perche finora non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Lipsia nonostante le dichiarazioni d'amore dell'olandese per il club tedesco. La Roma dovrebbe ottenere dal suo cartellino 20 milioni come pattuito ma si accontenterebbe anche di 8,5 per non creare una minusvalenza. Sia la dirigenza sia il tecnico Nagelsmann restano piuttosto freddi sull'argomento. Discorso analogo perin prestito al Leicester. ​ Il turco si è trasferito in Premier sulla base di 26 milioni di euro totali, dei quali 3 per il prestito oneroso eTanti soldi che, uniti al rendimento altalenante del giocatore (3 assist e 1 gol), starebbero facendo riflettere mister Rodgers e la dirigenza del club inglese in vista del futuro.