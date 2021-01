Apprensione per Chris Smalling in vista del derby di stasera. Il difensore inglese della Roma ieri è stato sottoposto a una visita per un intenso dolore a caviglia e ginocchio destra. Una tegola non indifferente per Paulo Fonseca, che in questa prima parte di stagione ha dovuto rinunciare all'ex Manchester United già per un paio di partite a metà ottobre e tra fine novembre e inizio dicembre.



Nelle prossime ore, il tecnico portoghese - che lo ha comunque inserito nella lista dei convocati - prenderà una decisione definitiva sull'impiego o meno di Smalling contro la Lazio e, in caso di provino negativo, Kumbulla è il favorito per una maglia da titolare al fianco di Mancini e Ibanez.