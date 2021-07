“In qualche grande squadra c'è stato, in qualche altra c'è stato vicino, ma ora deve concentrarsi sul suo percorso e speriamo di renderlo ancora migliore.Le parole di Davide Lippi, procuratore di Leonardo Spinazzola, hanno generato non poca apprensione tra i tifosi della Roma.disputato finora, infatti, ha spostato l’occhio di Sauron del calciomercato sul terzino giallorosso che un anno e mezzo fa fu bocciato clamorosamente prima da Petrachi e Fonseca e poi dall’Inter di Marotta che fece saltare lo scambio con Politano dopo le visite mediche.nella sua seconda avventura spagnola sulla panchina dei Blancos anche perché Marcelo veleggia verso il 34 anni ed in scadenza di contratto nel 2022. Improponibile uno scambio con Borja Mayoral, ma non è esclusa un'offerta solo cash.Tuttavia da Trigoria fanno sapere che Leonardo non è sul mercato, a meno ovviamente di offerte eclatanti. Quantificare la cifra?. Di terzini “moderni” del suo calibro non ce ne sono tantissimi in Europa anche se gli infortuni lo hanno spesso frenato nell’ultima stagione. Come sappiamo, però, spesso conta la volontà del calciatore. L’ex juventino, arrivato nella capitale due anni fa in uno scambio con Luca Pellegrini, a Roma si trova bene ma. Mourinho ha già espresso la volontà di allenarlo. Se sarà il suo allenatore, come dice Lippi.