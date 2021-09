La Fatal Verona ha fatto emergere i primi difetti. La Roma di Mourinho non è imbattibile, e questo lo si sapeva anche prima. Ma più che altro si dimostra incompleta in alcuni ruoli chiave, soprattutto per quel che riguarda i ricambi in panchina. Oltre all’arcinoto centrocampista (con Zakaria sempre in pole) c’è un problema di terzini.Mourinho infatti non consideraancora pronto per la serie A come dimostra la tribuna per scelta tecnica contro il Verona e l’utilizzo fuori ruolo di Ibanez contro il Cska Sofia.si guarda quindi alle possibili occasioni di gennaio.Un nome che piace da matti allo Special One e che allo United non riesce proprio a trovare spazio è quello died è ritornato alla base convinto di poter trovare maggiore spazio. In un mese, invece,Il suo arrivo a Manchester fu voluto proprio da Mourinho.qui con noi al Manchester United. Ha talento e ha tutto per diventare un grande”, disse il giorno dopo il suo acquisto dal Porto.e tanta voglia di giocare di più anche per non perdere il Mondiale in Qatar. Per questo la Roma con Tiago Pinto sta studiando la strategia per prenderlo in prestito con diritto di riscatto a gennaio. Dalot rappresenterebbe ben più di un’alternativa a Karsdorp e ha quelle caratteristiche che cerca Mourinho. Un altro giocatore che non dispiace affatto è l’argentinodell’Udinese.