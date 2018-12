Nuovo allarme infortunio in casa Roma. Dopo gli stop di Pellegrini, De Rossi, Coric, Dzeko ed El Shaarawy, nelle ultime ore si è fermato Cengiz Under per un fastidio muscolare.



DA VALUTARE - Secondo quanto riferisce Il Tempo, il problema non sembrerebbe di grave entità. Domani mattina il calciatore turco sarà valutato dallo staff giallorosso per capire se potrà essere a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco per la sfida contro l'Inter in programma domani sera alle 20.30.