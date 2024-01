Roma, alle 13 Mourinho lascia per sempre Trigoria: abbracci e commozione

Josè Mourinho svuota l'armadietto, saluta tutti, abbraccia il personale di Trigoria dopo averlo fatto con alcuni giocatori. tra cui Mancini. Ed esce dal cancello, senza dire nulla. Finisce così, alle 13 del 16 gennaio, l'era dello Special One nella Roma. Il tecnico è uscito dagli uffici e ha salutato commosso diverse persone insieme al suo staff. Il primo ad uscire è stato il vice Foti, poi Josè accolto dalle urla in lacrime dei tifosi presenti: "Grazie di tutto". Poi i cori e il tecnico che si batte il cuore commosso. Una scelta improvvisa quella dei Friedkin che ha lasciato spiazzata la tifoseria romanista. Ora a Trigoria è atteso Daniele De Rossi che dovrebbe entrare nel primo pomeriggio per firmare il contratto di sei mesi con la Roma.