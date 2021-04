Massimiliano Allegri è a Roma. Il tecnico toscano si trova in queste ore nella Capitale, a riportarlo è Tele Radio Stereo. L’ex Juve è uno degli allenatori sul taccuino di Dan Friedkin, ma al momento non ci sarebbero stati nuovi incontri con la proprietà Usa e la visita a Roma sarebbe dovuta alla festa posticipata per il compleanno della compagna Ambra Angiolini che vive a Brescia ma ha i genitori a Roma. L’ultimo incontro risale a ottobre 2020 con Ryan Friedkin mentre sono più recenti i contatti con Maurizio Sarri che resta in pole.