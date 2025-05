Roma, Allegri è più di un sogno: Max si trova nella Capitale, Friedkin in arrivo

Sono giorni caldissimi ae non solo per l’aumento delle temperature. I giallorossi sono in piena corsa Champions e i Friedkin stanno per delineare il futuro del club. Nella giornata di oggi sono attesi nella Capitale. Il jet privato del presidente americano è arrivato nei giorni scorsi in Svizzera e tra qualche ora è pronto ad atterrare all’aeroporto di Ciampino. Ma non finisce qui. Ac’è anche Massimiliano, ufficialmente per gli Internazionali d’Italia. Max è un nome sulla lista dei possibili post Ranieri. Già a novembre era stato finito nel mirino dei(in particolare di Ryan) ma l’operazione era molto complicata per via dei costi (Juric a libro paga, De Rossi molto probabilmente a giugno non lo sarà più) e per una situazione di classifica complicata. L’eventuale arrivo in Champions potrebbe aprire scenari diversi. Ma occhi alla concorrenza del Milan e del Napoli in caso di addio di Antonio

– Confermati i contatti connei giorni scorsi, ma l’allenatore del Como non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Piace anche al Lipsia. Si è freddata la pista che porta a Farioli. Il tecnicovuole allenare all’estero e il Bayer Leverkusen ci sta pensando in caso di addio di Xabi Alonso che è a un passo dal Real Madrid. Nelle ultime ore è tornato a circolare il nome di– Danè atteso nella Capitale. Tante le questioni sul tavolo, non solo l’allenatore I tifosi sono in attesa per l’annuncio del nuovo allenatore, ma non è l’unico tema ‘caldo’. C’è anche quello legato allo stadio. La consegna del progetto definitivo era prevista per il 22 aprile, ma la morte di Papaha inevitabilmente allungato i tempi. Nell’agenda dei Friedkin anche le nomine dirigenziali con possibili cambi nell’organigramma. Jason Morrow sarà il nuovo Chief financial officer. Caccia anche ad un nuovo responsabile commerciale.