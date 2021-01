Il dibattito è aperto dentro la Roma. Normale dopo il crollo contro la Lazio e la figuraccia contro lo Spezia in Coppa Italia, scrive Il Messaggero. In bilico l’allenatore: la fiducia c’è ma non si vede. Già si discute sull’erede. E si scopre che il vecchio potrebbe ancora avere la meglio sul nuovo. . Premettendo che l’intenzione dei Friedkin è di non esonerare Paulo Fonseca per poter riflettere meglio sul possibile sostituto, esiste già la lista dei candidati alla panchina di oggi e di domani. Ma il presente conta più del futuro. In caso di ribaltone improvviso (oggi i giallorossi sono comunque in zona Champions) deve essere pronta la soluzione per chiudere la stagione. E Mazzarri è il più accreditato come traghettatore. Su indicazione di De Sanctis che lo conosce bene.