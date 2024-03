Roma, allenamento a Trigoria: ancora out Smalling e Sanches

La Roma è tornata a Trigoria per preparare il match di ritorno contro il Brighton dopo il 4-0 dell'andata. Solito lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, mentre gli altri si sono allenati in gruppo. C'è Karsdorp che ormai è totalmente recuperato e può tornare titolare in Europa League così come Dybala che ha accusato solo un leggero affaticamento ieri a Firenze. Ancora out Renato Sanches (affaticamento muscolare) e Smalling (trauma caviglia destra). Fuori anche Kristensen che tornerà dopo la sosta per le nazionali