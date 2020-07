All'indomani della vittoria contro il Torino, la Roma è tornata subito ad allenarsi agli ordini di Fonseca: sabato ad attendere i giallorossi per l'ultimo impegno di campionato c'è la Juventus, campione d'Italia, di Sarri all'Allianz Stadium. La Roma, senza dunque aver fatto ritorno nella capitale, è scesa in campo, come mostrato dai social giallorossi, nel centro sportivo di Vinovo ospite proprio della Juve.