Domagoj Vida ad un passo dalla Roma? Le indiscrezioni di mercato sembrano tutte andare in questa direzione, ma Senol Gunes non la pensa così. L’allenatore del Besiktas ha parlato alla stampa turca e, tra i tanti temi affrontati, si è soffermato anche sul futuro del centrale difensivo croato classe 1989 accostato fortemente ai giallorossi nelle ultime ore. “La trattativa per Domagoj Vida? Ne abbiamo parlato ieri, ma non è andata a buon fine. Sembrava tutto fatto ma deve esserci stato qualcosa. Il mercato cambia continuamente. Rimarrà qui con noi“, le parole del tecnico riportate dal portale Haberturk. Il mistero di mercato si infittisce.