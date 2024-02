Roma, altra cessione in vista: contatti con la Salernitana per Shomurodov

La Salernitana si avvicina ad Eldor Shomurodov. L’uzbeko era stato ceduto in prestito dalla Roma al Cagliari con cui in questa stagione ha collezionato 13 presenze tra campionato e Coppa Italia, tuttavia non è ancora riuscito a scrivere il suo nome tra i marcatori. Il club campano ha manifestato interesse per il giocatore e adesso le parti si stanno avvicinando e la trattativa sarebbe in corso. Si tratterebbe comunque di un dirottamento del prestito da qui a giugno.