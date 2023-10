Dall'elogio di Mourinho alla convocazione in nazionale. Joao Costa è pronto a spiccare il volo. L'esterno offensivo della Primavera giallorossa, infatti, è stato chiamato dal ct del Portogallo under 19 in vista dei prossimi impegni della nazionale nelle qualificazioni al prossimo Europeo. Joao Costa è arrivato a Roma dal Corinthians nell'estate del 2021 su indicazione di Marangon, fratello di Doni.