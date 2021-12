IL TABELLINO

(tra campionato e coppe)(il secondo stagionale in Serie A). Per i giallorossi, volenterosi ma disordinati e pure un po' scarichi, resta il rammarico di aver sprecato l'occasione per un ulteriore salto in avanti dopo il successo in casa dell'Atalanta e anche quello di essersi fatti raggiungere dopo esser faticosamente passati in vantaggio. Per gli uomini di Mourinho. Per i doriani secondo pari in trasferta e undicesimo punto lontano da casa.(dopo 19 turni era al terzo posto, a sei lunghezze dalla vetta).Partita nella, sotto ritmo e piena zeppa di errori tecnici da entrambe le parti. Samp molto chiusa e ordinata in fase di palleggio ma al tempo stesso attentissima a non lasciare spazi, e non solo per le ripartenze dei giallorossi. E, con queste premesse, occasioni da gol rarissime. Spettacolo praticamente assente. Tutta un'altra storia nella seconda parte di gara.poco dopo l'inizio della ripresa bruciando uno slot. Candreva colpisce il palo alla destra di Rui Patricio, poi Falcone frena in tuffo Felix da tre metri. Mou aumenta il numero degli attaccanti, la Roma va diretta in attacco:. E risultato bloccato fino alla fine.Il 2021 (che si era aperto calcisticamente il 3 gennaio con un altro Roma-Samp, 1-0, rete di Dzeko nell'Olimpico deserto) va in archivio per la Roma con un bottino di 67 punti complessivi in campionato che proiettano la squadra - allenata oggi da Josè Mourinho e prima da Paulo Fonseca - al, comandata nettamente dall'Inter campione d'Italia. Un settimo posto annuale che, a conti fatti, rispecchia abbastanza fedelmente il cammino lungo dodici mesi della formazione giallorossa: grossi problemi con Fonseca nella seconda parte del passato campionato (terminato al settimo posto per miglior differenza reti nei confronti del Sassuolo), e rendimento altalenante - ma sempre dalle parti dell'Europa - ora con Mourinho.. Fonseca era stato la quinta o addirittura la sesta scelta della società, Mou invece la prima in assoluto e questo deve indurre a una riflessione sul percorso che vogliono seguire Dan e Ryan Friedkin, i texani proprietari del club.La prima parte di stagione di Josè, quindi, deve essere considerata semplicemente il primo passo di una nuova avventura. L'undici titolare non è male, ma la rosa è incompleta. Il campionato, lassù in alto, è molto trafficato e servono altri uomini per arrivare in Europa. E non confezionare più partite brutte come quella contro la Sampdoria. O come quelle di Verona, Bologna e Venezia.e che per questo il mercato non dovrà andare a rilento. Con una curiosità “tattica”:che da provvisorio sta diventando stabile? Lo scopriremo solo vivendo.: Falcone, Askildsen: 72' Shomurodov, 80' Gabbiadini: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout (67' Shomurodov), Cristante, Mkhitaryan, Viña (67' El Shaarawy); Zaniolo, Abraham (47' Felix). All.: Mourinho.: Falcone; Bereszynski (77' Ciervo), Yoshida, Colley, Augello; Candreva (88' Depaoli), Silva, Ekdal (37' Ferrari), Askildsen (88' Yepes Laut); Caputo (77' Quagliarella), Gabbiadini. All.: D'Aversa.: Giacomelli.