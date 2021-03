La difesa della Roma non ha un attimo di tregua. Questa mattina infatti Chris Smalling è stato costretto a fermarsi per un problema alla coscia sinistra. Il difensore inglese, rientrato solamente dieci giorni fa da un infortunio, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno escluso lesioni ma a scopo precauzionale non sarà convocato per la sfida contro il Parma, in programma domenica prossima al Tardini.