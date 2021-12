La Roma costa caro ai Friedkin che nel mese di novembre, per il tramite della controllante diretta Neep Holding, "ha effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci pari a 10 milioni di euro". La cifra è stata certificata dal prospetto mensile pubblicato dal club capitolino, "al fine di supportare le esigenze di working capital del gruppo".



300 MILIONI E CAMBIA L'AUMENTO DI CAPITALE - In totale, la somma versata finora dal magnate texano in favore della società giallorosa tocca i 294,2 milioni di euro, di cui oltre la metà per l'esercizio 2020-21. Venerdì scorso, riporta il Sole 24 Ore, l’assemblea ha approvato la proposta di incrementare fino a 460 milioni l’importo dell’aumento di capitale, nonché di prorogare al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per completarlo.