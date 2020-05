James Pallotta ha provveduto a un aumento di capitale da 20 milioni di euro per sistemare un'altra volta il bilancio della sua Roma. Lo riporta il Corriere dello Sport che però sottolinea come dovrà essere il mercato la chiave attraverso cui sistemare il bilancio e non sono esclusi sacrifici eccellenti. Pellegrini e Zaniolo, ad esempio, rappresentano due valori indiscutibili per la rosa, ma anche per il mercato in caso di offerte monstre.