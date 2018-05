Monchi guarda ancora in Turchia. Anche grazie all’esplosione di Cengiz Under, il ds giallorosso ha intensificato la rete di osservatori nella Superliga e i nomi da tenere sotto osservazione sono numerosi. Il portale turco Fanatik riporta l’interesse dei capitolini per due talenti del Trabzonspor. Il primo è Yusuf Yazici, centrocampista offensivo classe ‘97, già nazionale, reduce da un’ottima stagione con ben 8 gol all’attivo. “E’ arrivata un’offerta di 15 milioni di euro dall’Italia”, ha rivelato il patron del Trabzonspor di recente. L’altra giovane promessa è invece Abdulkadir Omur, anche lui centrocampista, nato nel 1999, che si è messo in mostra con 27 presenze e 3 reti in campionato. Sono i due gioielli della città di Trebisonda, ma il patron Agaoglu non ha intenzione di privarsene. Su di loro c’è anche il Milan, ma le pretendenti arrivano da tutta Europa: Manchester United, Arsenal e altri club spagnoli tra cui Atletico Madrid e Barcellona.