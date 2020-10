La Roma e Chris Smalling sono davvero a un passo e già oggi dovrebbe esserci l'ufficialità. Nei discorsi con il Manchester United si è fatto anche il nome di Timothy Fosu-Mensah. L'offerta della Roma potrebbe essere cumulativa: alla cifra richiesta inizialmente dallo United per Smalling (20 milioni più bonus), arriverebbero sia il difensore inglese che l’esterno (sia basso che alto) classe 1998, in scadenza di contratto nel 2021. Dovrebbe essere quindi lui, e non Diogo Dalot, il secondo giocatore in arrivo dai Red Devils, nonostante il club giallorosso preferisca inserire nell’affare il terzino portoghese.