Nuovo colpo in entrata della Roma, ma stavolta non si tratta di un giocatore. A Trigoria arrivache, come appreso da ForzaRoma.info , si aggregherà nello staff tecnico delle giovanili giallorosse e sarà a nella capitale a partire dalla prossima settimana. A portarlo a Trigoria è stato Monchi, che lo ha scoperto e si è innamorato del suo profilo da enfant prodige. Tugberk è il più giovane in Europa ad avere la licenza pro, parla 4 lingue (turco, inglese, tedesco e italiano) e, a soli 29 anni, viene già da un’esperienza importante come assistant coach al Galatasaray Il neo giallorosso era entrato nello staff tecnico dell’ex allenatore(passato poi all’Udinese), ma dopo il suo addio il club di Istanbul ha deciso di interrompere i rapporti lavorativi anche con l’assistente.