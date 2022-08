Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo il grave infortunio patito da Georgino Wijnaldum, fuori fino al 2023 a causa della rottura della tibia, al 41' del match dei giallorossi contro Cremonese, dopo un contrasto con Lochoshvili, Nicolò Zaniolo è finito a terra e ha fatto subito cenno di essersi fatto male alla spalla.



FUORI IN BARELLA - Il numero 22 è stato curato dai sanitari e poi sostituito da El Shaarawy, dopo essere uscito sofferente in barella: l'infortunio alla spalla non sembra di lieve entità, si attendono gli esami medici per capirne di più. Ma un eventuale problema grave del classe 1999 sarebbe una tegola pesantissima: secondo quanto riportato da Dazn, le sensazioni non sono positive, con Zaniolo che non sta assolutamente bene.