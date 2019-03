È durata poco più di un tempo Roma-Empoli per Nicolò Zaniolo. All'inizio del secondo tempo della sfida dell'Olimpico, il centrocampista giallorosso è stato costretto a chiedere la sostituzione per un nuovo problema al polpaccio destro. Sabato il classe '99 si era fermato durante l'allenamento, ma gli esami a cui si era sottoposto avevano escluso lesioni. Ora un nuovo affaticamento per Zaniolo, le cui condizioni saranno verificate con nuovi esami nei prossimi giorni.