Secondo quanto riporta a proposito il profilo Twitter di Opta, Dzeko è il calciatore della Serie A ad aver giocato più palloni in area avversaria, ben 33, durante questo avvio di stagione. Più di CR7, Lukaku e di tutti gli altri bomber delle squadre italiane. Un numero che fa capire ancor più l’importanza di Dzeko per la Roma e per il gioco di Fonseca. Una statisticha che vorrà sicuramente migliorare nel prossimo match che i giallorossi affronteranno mercoledì sera contro l’Atalanta.