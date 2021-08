Altra amichevole in Portogallo per la Roma di Mourinho, opposta al Belenenses. Passato in vantaggio con Ndour, lesto ad approfittare di uni conti su assist di Karsdorp.Amichevole:GOL: 15' Ndour (B), 20' Dzeko (R).BELENENSES (3-5-2): Luiz Felipe; Tomas Ribeiro, Phete, Boni; Diogo Calila, Taira, Afonso Souza, Yaya Sithole, Nilton Varela; Ndour, Cassierra. All. Petit.ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi; Bove, Darboe; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. (A disp. Fuzato, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Ciervo, Zalewski, Zaniolo, Mayoral, Mkhitaryan). All. Mourinho.