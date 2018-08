. Dopo la vittoria di Torino, la Roma se la vedrà con Atalanta e Milan prima di fermarsi a causa della sosta per le nazionali. Un primo mini-ciclo importante per i giallorossi, che durante la pausa potrebbe comunque mantenersi in allenamento con un’amichevole importante. Come riporta ottopagine.it, si sta lavorando per una match contro il Benevento. La squadra di Bucchi, appena retrocessa in Serie B, ospiterebbe gli uomini di Di Francesco al Ciro Vigorito giovedì 6 settembre. Non c’è ancora l’ufficialità, ma è una possibilità molto concreta.