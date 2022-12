Ultima partita dell'anno, per pochi. Anzi per pochissimi. La Roma è scesa in campo pochi minuti fa contro la Viterbese (che milita in serie C) in un'amichevole a porte chiuse che servirà come ultima prova prima della ripresa del campionato il 4 gennaio contro il Bologna. Mourinho ha confermato Tahirovic a centrocampo e ha escluso inizialmente Abraham schierando Zaniolo ed El Shaarawy in attacco. Scelto il modulo con la difesa a 3. Dybala, tornato solo ieri, non sarà del match. Prima dell'inizio della partita osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Pelè.



FORMAZIONE (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Smalling; Celik, Tahirovic, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo