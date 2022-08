Fresco di un nuovo trofeo internazionale, la Supercoppa Europea, Carlo Ancelotti è tornato a parlare di un suo vecchio e mai sopito amore: la Roma. Ai microfoni di Radio Radio, l'allenatore del Real Madrid ha parlato così della stagione che aspetta i giallorossi.



ENTUSIASMO - "Penso che la Roma si sia rinforzata molto in questa finestra. Non dico che lotteranno per lo scudetto, ma hanno sicuramente alzato l'asticella in questo mercato. Dirlo significherebbe mettere ancora più pressione su un ambiente già focoso di per sé e dopo l'ottimo lavoro fatto da Mourinho. Il portoghese è stato bravo sia a livello tecnico vincendo la Conference, sia dal punto di vista psicologico. Ha riportato entusiasmo in città e dire che la Roma lotterà per lo scudetto mi sembra un modo per rovinare tutto quello che ha fatto".



SERIE A - "La Roma c'è mi sembra ovvio, potrà giocarsi i traguardi alti e poi si vedrà. Ma al momento Juventus, Inter e Milan mi sembrano un passo avanti". Infine, Ancelotti ha parlato del suo legame con Mourinho. “Abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Ogni tanto ci chiamiamo, ci scambiamo messaggi per farci i complimenti. Siamo due vecchi che continuano ad andare avanti”, scherza.