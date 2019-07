Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale. L’ultima idea è Rugani, mentre la Roma, in trattativa per Suso, offre Federico Fazio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a casa Milan continuano a ripetere che il mercato non è fatto di soli giovani e qualche elemento di esperienza arriverà. Ecco perché la pista che porta all’argentino non è da escludere. Per il momento alla Roma è titolare, ma Petrachi è al lavoro per regalare a Fonseca un’alternativa valida.