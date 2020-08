Tutto bloccato, tutto fumoso, almeno finché la cessione societaria sarà messa nera su bianco eprenderà ufficialmente il posto di. Tutto ciò che ruota attorno allaresta oggi in stand by e anche la situazione legata al futuro diè una di queste. L'esterno è ufficialmente rientrato dal prestito al Valencia e sebbene sia già stata programmata la sua cessione anche per lui tutti i contatti si sono arenati.Nel corso delle ultime due stagioniè stato corteggiato da mezza Serie A.sono i club che più si sono avvicinati a lui con contatti diretti che però sfumarono contemporaneamente al rinnovo del contratto firmato ormai due anni fa e che poi furono approfonditi soltanto marginalmente la scorsa estate. Quella di agosto 2019 è stata la sessione più attiva per i contatti sul suo futuro con anchepronte all'assalto senza però riuscirci. Lo scorso gennaio il tentativo più concreto, prima del prestito al Valencia, lo fecee ora, al rientro dal prestito in Spagna, Florenzi sarà chiamato a una nuova decisione.- Oggi sonole formazioni più attive per provare a garantire all'ormai ex-capitano giallorosso una nuova soluzione.Pallotta e l'attuale dirigenza non vuole infatti toccare nulla degli asset societari prima di firmare la cessione a Friedkin per non modificare patti e valutazioni già stipulate e arrivare il prima possibile al closing.E alla fine perfino la chance di rimanere in giallorosso potrebbe tornare in ballo. Servirà soltanto un po' di tempo, un dirigente con cui discutere a Trigoria e una grossa dose di pazienza