Schick sembra sempre più diretto verso una partenza in prestito a gennaio. Il ritorno alla Sampdoria continua a rappresentare la possibilità più concreta, ma nelle ultime ore si è fatto sotto anche il Bologna. Gli emiliani, in cerca di un uomo che possa cambiare il volto dell’attacco, secondo Il Resto del Carlino, avrebbero pensato al ceco in uscita dalla Roma. In cambio i rossoblù potrebbero mettere sul piatto Pulgar e Koutsoupias, due profili che interessano ai giallorossi.