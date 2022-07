Villar è tornato a Trigoria ma non parteciperà al raduno con i suoi compagni. Infatti, la società ha chiesto a lui e Diawara di lavorare per trovarsi una nuova squadra mettendoli fuori rosa. Sul giocatore sarebbe entrato nell'orbita del Celta Vigo che lo avrebbe attenzionato come sostituto di Mendez, pronto a lasciare il club, e Denis Suárez, anche lui con le valigie in mano. Ci sarà da lottare, però, con Sampdoria e Bologna che si sono già mosse per avere il giocatore in prestito con diritto di riscatto.