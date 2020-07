Il futuro di Nicolò Zaniolo a Roma resta un rebus legato principalmente alle necessità di bilancio del club giallorosso. Secondo il Corriere della Sera oltre alla Juventus anche l'Inter non ha abbandonato la pista che riporterebbe in nerazzurro l'ex-talento della primavera. Per acquistarlo, infatti, Marotta rinuncerebbe alla percentuale sulla futura rivendita concordata al momento dello "scambio" con Nainggolan risparmiando, di fatto, un'importante cifra.