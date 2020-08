Tutto in pochi giorni, tutto per provare a cambiare una rotta che non sembra più a dritta. La Roma sta giocando una partita su più fronti impegnata in campo nella sfida che la vedrà affrontare il Siviglia per la corsa all'ultimo obiettivo rimasto, l'Europa League, e fuori dal campo nell'altrettanto delicata, ma fondamentale, questione della cessione societaria. In mezzo il presidente James Pallotta che sta provando a barcamenarsi in un finale di stagione che non lascia alcuno spazio di manovra.Vi abbiamo raccontato a più riprese come il patron americano della Roma sia stato di fattoquali stanno spingendo per una cessione affrettata al punto da non voler sottoscrivere neanche l'aumento di capitale promesso in bilancio a inizio anno.che però è fermo da tempo sulla sua offerta da 575 milioni e non ci sta a giochi al rialzo.Unica e vera offerta perché anche nella giornata di ieri tramiteè rimbalzata ancora l'opportunità di un'offerta da parte di un fondo del Kuwait: "Ora posso confermare di aver presentato un’offerta a James Pallotta per l’acquisizione dell’AS Roma, attraverso il mio intermediario Alharit Alateeqi. Stiamo aspettando la risposta di Pallotta".: "Non so neanche chi sia questo Al Baker, magari hanno fatto un'offerta a un'altro Pallotta...".Per questo, ad oggi, rimane soltanto Dan Friedkin con cui, tra l'altro tante delle pratiche burocratiche che serviranno per la cessione societaria erano già state avviate prima della crisi per il Coronavirus. Per questo, secondo quanto appreso da- C'è però di più, perché se fuori dal campo la battaglia è aperta, molto sta ricadendo, inevitabilmente, anche sul lavoro della squadra in campo e sulle mosse future. Di fatto,né di modificare gli asset (commerciali e di capitale umano) dell'attuale rosa.anche soltanto per la gara con il Siviglia,Salvo clamorosi dietrofront, non ci sarà alcuna mossa di mercato prima del probabile closing, né in entrata né in uscita se non operazioni a costo zero e di scarso impatto. Priorità alla società, Fonseca in campo dovrà fare di necessità, virtù.