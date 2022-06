Guedes piace alla Roma. Quello che era già noto dai vari articoli apparsi in tempi più o meno recenti, viene avvalorato dalla radio ufficiale del Valencia che ha parlato del club giallorosso e del Wolverhampton come delle società interessate all'attaccante del Valencia. "In Italia si parla di circa 25 milioni di euro più due giocatori - il commento di uno degli speaker -. Credo sia un'offerta insufficiente, non so quanto il Valencia sia interessato a quei due giocatori (Diawara e Villar, ndr). Alla fine si tratta di indiscrezioni".