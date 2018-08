Non è passata inosservata la prestazione di Justin Kluivert neanche oltre i confini italiani. Il 34 giallorosso in 20', entrato nella ripresa al posto di Under, ha messo in luce il suo talento servendo l'assist vincente a Edin Dzeko per lo splendido sinistro che ha regalato i primi 3 punti in classifica ai giallorossi all'esordio in campionato contro il Torino. Anche l'account della Uefa Champions League, tramite Twitter, ha voluto esaltare il classe '99: "Uno da guardare in questa stagione? Justin Kluivert", post seguito da un'immagine dell'esterno romanista.