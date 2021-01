Si allenano a parte, così come Dzeko. Pedro e Mkhitaryan sono in forte dubbio per Verona di domenica dopo aver saltato Lo Spezia in campionato una settimana fa. Entrambi soffrono per problemi muscolari con lo spagnolo che ha praticamente già alzato bandiera settimana mentre l'armeno proverà a stringere i denti. La loro assenza metterebbe nei guai Fonseca costretto a riproporre Carles Perez alle spalle di Mayoral.