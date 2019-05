Come anticipato ieri da Calciomercato.com , il nome di Fonseca è passato in pole nelle preferenze di Pallotta e Baldini per ricoprire il ruolo di allenatore della Roma. La pensano così anche le agenzie di scommesse. Il tecnico portoghese, spinto da Baldini, è quotato ada Snai, riferisce Agipronews. Tra i pretendenti resiste Giampaolo a 3,50, davanti a De Zerbi (4,50). Il ritorno di Spalletti si gioca a 10,00, mentre Mihajlovic rimane nel gruppo ‘Altro’, quotato 1,80