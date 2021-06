Tutti gli spagnoli romanisti, fatta eccezione al momento per Mayoral, sono con la valigia in mano. Se era scontato per Pau Lopez o Carles Perez altrettanto non si poteva dire per Gonzalo Villar. Il centrocampista ha avuto un grosso calo di rendimento e di fronte a buone offerte potrebbe partire. Prima, però, Mourinho vuole vederlo dal vivo.