Se davvero si arriverà alla ripresa degli allenamenti ad inizio maggio, allora Paulo Fonseca avrà più di un motivo per sorridere, scrive “La Gazzetta dello Sport”. Perché è vero che rivedrà in campo Zaniolo, ma prima di lui torneranno ad essere a disposizione Davide Zappacosta e Amadou Diawara. Il terzino destro Zappacosta avrebbe dovuto fare rientro proprio in questi giorni. Davide non vedeva l’ora di tornare, per ora si è dovuto accontentare della partita virtuale giocata ieri sera su Sky, nel corso dell’evento benefico “United per l’Italia”, schierato in mezzo al campo