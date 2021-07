Granit Xhaka non ha mai nascosto il gradimento per José Mourinho, ma si cerca ancora un accordo con l'Arsenal per portare lo svizzero alla Roma. L'offerta dei Friedkin ammonta sui 15 milioni più bonus, cifra che però non sarebbe stata ritenuta sufficiente dal club londinese forte anche del buon Europeo di Xhaka. I capitolini, allora, per portare lo svizzero a Trigoria, dovrebbero rilanciare e alzare il prezzo almeno a 18 milioni. Il classe ’92 è in vacanza e attende il semaforo verde che potrebbe arrivare entro la prossima settimana.