Contro il Napoli domenica sera Chris Smalling non sarà tra i titolari. L’inglese infatti ha continuato a svolgere lavoro individuale dopo il problema muscolare dei giorni scorsi, rallentamento che lo costringerà a rimanere fuori contro gli azzurri domenica sera. In difesa ancora spazio a Bryan Cristante, in quel ruolo di regista arretrato che sta interpretando con ottimi risultati con Mancini e Ibanez ai lati.