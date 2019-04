La Roma vince contro la Sampdoria e torna a un punto dalla zona Champions League. Anche nel finale a Marassi, poco prima del recupero, ci sono però stati momenti di tensione tra due giocatori giallorossi. Come riporta Dazn, c'è stata una lite in campo tra Manolas e Kolarov, in occasione di una palla da fermo. Un diverbio a distanza, risolto poi a fine gara.