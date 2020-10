Javier Pastore non vede la luce in fondo al tunnel. L’operazione effettuata in estate all’anca non ha risolto tutti i problemi e ora il calciatore teme di dover ricorrere a un secondo intervento per evitare un danno di erosione. Il 31enne rischia di non giocare più con la maglia della Roma visto che il club sta valutando la rescissione.