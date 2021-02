Mi ritorni in mente, di nuovo. Fonseca negli ottavi di Europa League affronterà ancora una volta una sua ex fiamma. Dopo lo Sporting Braga ecco infatti lo Shakhtar Donetsk. Il club che lo ha valorizzato a livello internazionale e ha convinto la Roma a puntare su di lui un anno e mezzo fa. Ma che Shakthar ritrova Fonseca? Il club ucraino - allenato da- si trova al secondo posto a -1 dalla capolista Dinamo Kiev e dopo la lunga sosta invernale è sembrato meno brillante rispetto a prima. Tra gli ex della doppia sfida c'è anchePyatov; Dodo, Kryvtsov, Vitao, Matvienko; Marlos, Stepanenko, Patrick; Solomon, Moraes, Taison.è senza dubbio il nome più famoso e il brasiliano ritroverà Fonseca dopo aver provato in tutti i modi a seguirlo in Italia. Il centrocampista brasiliano vanta 290 partite e 55 gol dal 2013 ad oggi con la maglia degli ucraini, simbolo della dinastia brasiliana iniziata con Lucescu. In ascesa c'è però il centrocampistaOcchio pure a Manor Solomon, esterno israeliano ancora 21enne, tra le principali armi a disposizione di Castro.Il percorso degli ucraini è iniziato nel girone di Champions.Un girone ai limiti del paradossale quello vissuto dallo Shakhtar: doppia vittoria col Real Madrid, 2-3 in Spagna e 2-0 in casa, ma addirittura un punteggio complessivo di 10-0 subìto dal 'Gladbach, tra lo 0-6 patito in Germania e il 4-0 incassato al ritorno a domicilio. Il doppio 0-0 con l'Inter fissò gli 8 punti finali raggiunti dallo Shakhtar che poi, nei sedicesimi,vincendo sia all'andata (0-2) che al ritorno (1-0).Tanti.E tutti in Champions League:. Poi doppio incrociocol passaggio dello Shakhtar grazie ad una doppia vittoria: 2-3 nella capitale, 3-0 al ritorno in Ucraina con espulsione di De Rossi per gomitata a Srna. Infine, l'ultimo incontro quando Paulo Fonseca sedeva sulla panchina avversaria: 2-1 all'andata giocata allo Stadio Metalist, col piede di Bruno Peres a salvare sulla linea un gol che sarebbe stato decisivo, poichéo, firmato da Edin Dzeko. Quella Roma arriverà in semifinale con il Liverpool. Bilancio totale