Borja Mayoral per costi è ancora il preferito per il ruolo di vice Dzeko. Fienga ha già un’intesa di massima con il Real Madrid (1 milione per il prestito e 12 per il riscatto) che però preferirebbe liberarsi di Jovic. Il connazionale di Vlahovic - riporta il Messaggero - ha un ingaggio di 4,5 milioni che ne frena l’appeal. Diverso il discorso se il Real Madrid fosse disposto a partecipare all’ingaggio, ma notizie in merito non se ne hanno. C’è inoltre da considerare che se l’ex Eintracht (ieri titolare vicino a Benzema) va via da Madrid, è per giocare. E non per fare il vice di qualcuno. Questo è il consiglio dato al suo assistito da Ramadani. Guarda caso, lo stesso agente di Vlahovic.