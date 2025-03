Getty Images

Roma, Angelino: "Saremmo felici se rimanesse Ranieri. La mia crescita è merito suo"

Matteo Palmisano

un' ora fa



Anche Angelino ha parlato del futuro di Claudio Ranieri, che potrebbe rimanere anche la prossima stagione sulla panchina dei giallorossi. Il terzino della Roma, intervistato da Sky Sport, ha espresso un parare molto positivo sull'eventualità che il tecnico possa rimanere anche la prossima stagione: "Ha lavorato subito sullo stato mentale. Dobbiamo crederci e lavorare. Lavoriamo bene, Ranieri ha fatto cose incredibili. Saremmo tutti felici se rimanesse. La mia crescita? Devo tutto al mister, alla sua fiducia e alla crescita di squadra".



DYBALA - "È difficile per tutti, soprattutto per lui. E' un infortunio importante ma siamo tutti con lui e speriamo che possa tornare il prima possibile. Certamente più forte di prima. Lui rimane comunque vicino alla squadra, non potrà giocare, ma ci sosterrà da fuori".