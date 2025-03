TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images

è tra i migliori giocatore di questa stagione. Domani partirà dal 1' e avrà sulla sua fascia Inaki Wiliams. Di seguito la conferenza stampa integrale:"Mi sento molto comodo in quel ruolo, per cui gioco e cerco di fare il massimo. Sono molto contento"."Sto sfruttando il momento, sono felice. Gioco partita dopo partita per cercare di fare meglio, lavorando duro. Sono contento per i miei numeri".

"Si, è un sogno. Ho parlato con Nico Williams. Io devo lavorare duro, solo così posso andare in nazionale"."Si, devo pagargli una cena. Arriverà. Spero di segnare ancora"."No, sappiamo che sarà una partita difficile e dobbiamo essere concentrati su noi stessi"."Sono due grandi giocatori, non devo cambiare nulla. Dovbyk devo servirlo nel miglior modo possibile, devo lavorare per servirlo sempre meglio".

"In tutto si può migliorare. In fase difensiva"."Sarà dura, speriamo lo sarà per entrambi".