Un punto in classifica, un gioco che non c'è, il primo vero malumore della tifoseria e una tensione con la società mai risolta.. Al netto di voci, più o meno compatibili con la realtà, lo spogliatoio continua a stare col tecnico.Da una parte le recriminazioni per un mercato con troppe scommesse e pochi soldi spesi oltre all'assenza di un dirigente forte chiesto a gran voce da Mou già nella notte di Budapest (e che potrebbe arrivare). Dall'altra il malumore dei Friedkin per le strategie comunicative di José e una classifica che piange.In mezzo la Roma, appunto.Servono risultati immediati o il futuro (anche quello prossimo) di Mourinho è a rischio. Il tecnico è in scadenza di contratto e al momento non c'è alcuna intenzione di rinnovare da una parte e dall'altra.la paura per una stagione da buttare pure. Serve una reazione.Perché al netto di alcune lacune di rosa, lo spettacolo offerto col Milan non è ammissibile. E questo lo sa anche il portoghese. Il gioco estremamente pragmatico della Roma sta subendo quest'anno un calo di concentrazione inatteso e figlio anche dell'assenza improvvisa diDi colpo è calato il rendimento di alcuni uomini cardine: Rui Patricio, Smalling, Cristante, Pellegrini e lo stesso Dybala alla seconda giornata. Il cantiere aperto, ora deve chiudersi. Le tensioni vanno cancellate, e la Roma deve tornare se non altro ad avere un'anima. Per il bel gioco, probabilmente, non ci sono più speranze.