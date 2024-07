AFP via Getty Images

Roma, annullata l'amichevole con il Tolosa: troppo alto il rischio incidenti

La Roma non scenderà in campo il prossimo 27 luglio 2024 nell'amichevole che era in programma ad Ancona contro il Tolosa. Le autorità locali, insieme alle questure di Roma e Napoli hanno infatti evidenaziato un'alta probabilità di scontri e incidenti fra tifoserie e l'amministrazione comunale ha immediatamente provveduto a ritirare la concessione dell'impianto del Conero annullando di fatto l'evento.



IL COMUNICATO - “L’amministrazione comunale intenzionata a fare dell’evento calcistico un grande momento di festa in cui si sposavano attrazione turistica e promozione dello sport giovanile anconetano, offrendo al contempo uno spettacolo di Serie A per le famiglie, ha condiviso l’orientamento espresso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in seguito all’esame degli elementi informativi acquisiti dalle questure di Roma e Napoli sulle manifestazioni sportive e anche alla luce degli esiti di un’interlocuzione del Sindaco con i referenti della tifoseria locale. Tutti questi fattori, insieme, hanno contribuito a delineare un quadro in netta contraddizione con lo spirito amichevole che esclusivamente avrebbe dovuto connotare l’evento, senza alcun rischio che la partita si potesse trasformare in occasione di disordine”.